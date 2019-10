Pirelli crolla (-6,54%) dopo il rinvio del piano

Pirelli crolla a piazza affari, registrando un tonfo del 6,54% a 5,428 euro per azione (intorno alle 10:25). Con tutta probabilità il mercato è rimasto deluso dal rinvio del nuovo piano nonostante i ricavi e gli utili in crescita nei primi 9 mesi del 2019.

Pirelli ha infatti, oltre ad aver annunciato i risultati al 30 settembre 2019, ha comunicato anche l’ulteriore rinvio del piano al 1° trimestre 2020 quando inizialmente era atteso per l’11 dicembre 2019.

Si ricorda che Pirelli ha registrato ricavi per 4,04 miliardi di euro (consensus a 3,99 miliardi), in progresso del 2,8% rispetto ai 3,93 miliardi ottenuti nei primi tre trimestri dello scorso anno. L’Ebit Adjusted si attesta a 685 milioni di euro(in linea con il consensus), in diminuzione del 2,2% rispetto ai 700,1 milioni di euro al 30 settembre 2018, con un corrispondente margine sui ricavi sceso dal 17,8% all’attuale 17,0%. Infine, l’utile netto ha registrato un aumento del 2%, 385,7 milioni di euro (consensus a 391 milioni), rispetto ai 378,1 milioni contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno.

La Posizione Finanziaria Netta escluso impatto IFRS 16 è negativa per 4.002,3 milioni di euro (-4.480,2 milioni di euro includendo l’impatto del suddetto principio) rispetto ai 3.180,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018 per la consueta stagionalità del capitale circolante e il pagamento di dividendi per 177 milioni di euro. La gestione operativa ha assorbito cassa per 252,1 milioni di euro.

Per il 2019 si attendono ricavi pari ad almeno 5,3 miliardi di euro, in crescita di circa il 2,5% (fra +1,5% e +2,5% la precedente indicazione) e un Margine Ebit adjusted fra il 17% ed il 17,5% (fra 18% e il 19% la precedente indicazione).