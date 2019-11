Piquadro: nel primo sem. 2019-2020 balzano i ricavi, ma il risultato netto risulta in rosso

Conti in chiaro scuro per Piquadro nel primo semestre 2019. Il fatturato risulta in crescita a doppia cifra (+16,9%); l’Ebitda adj. raggiunge quasi il milione di euro, risollevandosi dal precedente saldo negativo; l’Ebit adj. risulta sempre in rosso ma in miglioramento; il risultato netto è a -€3 mln.

Conto economico primo semestre 2019-2020

I conti non piacciono al mercato, che fa prevalere le vendite sul titolo provocando una discesa del 3,73% a 2,32 euro per azione (intorno alle 14:53).

Nel periodo in esame (chiuso al 30/09/2019) il fatturato consolidato contabilizzato è pari a 77,86 milioni, in crescita del 16,9% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 66,60 milioni di Euro. L’aumento, segnala la società è stato determinato dal consolidamento integrale dei sei mesi delle vendite della Maison Lancel (contro quattro mesi relativo al semestre chiuso al 30 settembre 2018) nonché dall’incremento di circa il 10,0% delle vendite a marchio The Bridge e del 3,0% delle vendite a marchio Piquadro.

L’EBITDA ammonta a circa 8,24 milioni di Euro. L’EBITDA adjusted, ossia escludendo gli impatti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, risulta pari a 0,99 milioni di Euro ed in crescita rispetto al saldo negativo di 0,26 milioni di Euro registrato nel primo semestre 2018/19.

L’Ebit del periodo risulta negativo per 0,81 milioni di Euro. L’EBIT adjusted, definito sopra, risulta in rosso di 0,84 milioni, comunque in miglioramento rispetto alla perdita di 2,2 milioni di Euro del primo semestre dello scorso esercizio.

Infine il risultato netto rileva una perdita di 3 milioni. Il risultato netto adjusted rileva un rosso di 2,7 milioni, in netto peggioramento rispetto all’utile di 38,2 milioni di Euro al 30 settembre 2018, che però includeva 42,2 milioni di Euro di provento non ricorrente associato all’acquisizione della Maison Lancel ed era, inoltre, relativo a soli 4 mesi di operatività della Maison Lancel (giugno – settembre 2018).

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 settembre 2019 la Posizione finanziaria Netta negativa per 59,6 milioni di Euro.

L’impatto dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 68,6 milioni di Euro con segno negativo. Di conseguenza, la Posizione finanziaria Netta adjusted è positiva per 9 milioni

di Euro, in diminuzione sia rispetto alla liquidità netta di 24,8 milioni al 30 settembre 2018 che al dato positivo di 25,6 milioni di Euro a fine marzo 2019.

Outlook

Alla luce dei suddetti risultati, il management della società conferma la possibilità di raggiungere un fatturato consolidato superiore ai 160 milioni di euro per la chiusura dell’esercizio a fine marzo 2020.

Da un punto di vista della profittabilità, anche in considerazione degli impegni e dei segnali positivi

rivenienti dalle attività legate al turnaround della Maison Lancel, il Management conferma l’attesa

di riportare l’EBITDA del Gruppo, al netto degli impatti dell’IFRS 16, per l’anno in chiusura, su valori nuovamente positivi.