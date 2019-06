Piquadro: conti 2018/2019 evidenziano ricavi in aumento, dividendo a €0,08 per azione

Il Consiglio di Amministrazione Piquadro S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 marzo 2019 e il bilancio consolidato al 31 marzo 2019.

Conto economico

Il fatturato consolidato si è attestato a 147,47 milioni di Euro, in progresso di circa il 51,1% rispetto ai 97,63 milioni di Euro dell’esercizio precedente. Tale aumento è attribuibile principalmente al consolidamento, a partire dal mese di Giugno 2018, della Maison Lancel che ha registrato ricavi per 45,2 milioni di Euro, nonché dalle performance positive delle vendite a marchio Piquadro e di quelle a marchio The Bridge.

Sul fronte della gestione operativa l’Ebitda è risultato in rosso di 0,83 milioni, rispetto ai 10,78 milioni di Euro conseguiti nell’esercizio chiuso al 31 Marzo 2018. Il dato adjusted, formato dalla somma dei risultati realizzati dai marchi Piquadro e The Bridge ed esclusi costi e ricavi non ricorrenti, si attesta a circa 12,01 milioni di Euro e risulta in crescita dell’11,4% rispetto al precedente esercizio.

L’Ebit di gruppo risulta negativo per 4,35 milioni, rispetto al dato positivo per 7,87 milioni dell’esercizio chiuso a fine marzo 2018. Il dato adjusted si attesta a 8,7 milioni di Euro, risultando in crescita

del 11,0% rispetto all’esercizio chiuso al 31 marzo 2018.

L’Utile Netto di Gruppo è risultato pari a 34,48 milioni di Euro ed in miglioramento rispetto alla perdita netta di 4,77 milioni dell’esercizio precedente. L’utile adjusted risulta in aumento del 29% a 6,2 milioni.

Situazione patrimoniale e finanziaria

AL 31 marzo 2019 la Posizione finanziaria netta presenta un saldo positivo pari a circa 25,6 milioni di euro rispetto al saldo negativo di 3,65 milioni di euro registrato al 31 marzo 2018.

Sempre a fine marzo 2019 il patrimonio netto consolidato ammonta a 73,73 milioni, e si confronta con il dato del 31 marzo 2018 attestatosi a 40,57 milioni.

Dividendo

Alla luce dei suddetti risultati il Cda ha deliberato di proporre, alla prossima assemblea degli azionisti, la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,08 Euro per azione, calcolato sulle azioni in circolazione alla data odierna (n. 50.000.000 di azioni). L’importo complessivamente pagato corrisponderà pertanto a 4 milioni.

Outlook 2019/2020

Dal comunicato della società emerge che “nel corso dell’esercizio 2019/2020 per il Gruppo Piquadro si delineerà ancora di più l’accelerazione del percorso di crescita internazionale dopo l’acquisizione della Maison Lancel e del processo di coordinamento della Maison all’interno del Gruppo.

Il Management prevede quindi che nell’esercizio 2019/2020 il Gruppo possa superare quota 160 milioni di euro di fatturato consolidato che riflette crescite, a parità di perimetro, con tassi allineati a quelli registrati nel corso dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2019. In tema di profittabilità il Management prevede margini industriali allineati all’esercizio precedente. Il Management sarà quindi fortemente impegnato nel portare avanti e completare il turnaround della Maison Lancel, sia dal punto di vista dei costi operativi che di quello delle vendite, queste ultime sia nei canali distributivi diretti che in quelli indiretti. Il Management ritiene quindi di poter riportare sin dall’anno prossimo i valori dell’EBITDA del Gruppo Piquadro in territorio positivo e sarà inoltre impegnato a monitorare le performance operative dei singoli brand allo scopo di poter aumentare gli impegni in Ricerca e Sviluppo e nel Marketing con lo scopo di accrescere la visibilità e la conoscenza dei tre marchi a livello internazionale”.