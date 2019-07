Piovan: acquisita la Sud Coreana ToBaPNC

Piovan Group ha perfezionato l’acquisizione di ToBaPNC Co. Ltd, realtà leader in Corea del Sud nell’automazione di processi industriali nell’ambito plastica ed soprattutto nei sistemi per il trasporto e stoccaggio di polveri.

Stando alle parole dell’amministratore delegato Filippo Zuppichin, l’acquisizione si configura come un’operazione che consente di ampliare il profilo internazionale e di entrare in modo significativo in un mercato strategico come la Corea del Sud ed avere accesso ad aziende leader mondiali nelle tecnologie dell’elettronica e dell’automotive.

Inoltre, l’acquisizione rafforza il know-how della società nell’ambito dell’industria del trattamento delle polveri che per la stessa rappresenta uno spazio di crescita rilevante.

Quanto ai numeri di ToBaPNC, essa presenta un fatturato di 4,6 mln € e, negli ultimi anni, ha gestito progetti in diversi paesi, dalla Corea del Sud agli Stati Uniti, dal Vietnam alla Cina, grazie alle forti relazioni con alcuni tra i principali gruppi industriali sudcoreani, di cui è partner.