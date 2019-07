Piaggio: primo semestre 2019 con tutti gl’indicatori economici in crescita

Piaggio archivia il primo semestre 2019 con tutti gli indicatori economici in crescita; utile a 34,6 milioni (+29,6%); acconto di dividendo da 0,055 €.

Conto economico primo semestre 2019

Il primo semestre 2019 ha registrato ricavi netti consolidati in progresso del 12% a 817 milioni di euro, rispetto ai 729,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2018 (+10,7% a cambi costanti).

Proseguendo nell’analisi del conto economico si rileva un Ebitda consolidato in crescita del 15,2 (+15% a cambi costanti) a 134,3 milioni di euro, a fronte dei 116,6 milioni di euro registrati al 30 giugno 2018; il rispettivo margine sui ricavi si attesta al 16,4%, il valore più alto mai registrato nel periodo di riferimento dal 2006 (data dell’Ipo) (16% al 30 giugno 2018).

Non computando gli effetti dell’IFRS 16, l’Ebitda del primo semstre 2019 sarebbe pari a 130,6 milioni di euro.

Sulla stessa scia l’Ebit è stato pari a 75,1 milioni di euro, in aumento del 21,3% rispetto ai 61,9 milioni di euro del primo semestre 2018; il Ros (Return on sale, pari al rapporto fra Ebit e ricavi) è pari al 9,2%, rispetto all’ 8,5% del pari periodo di confronto. Escludendo gli effetti dell’IFRS 16, l’EBIT sarebbe pari a 74,8 milioni di euro.

L’ultima riga di conto economico registra infine un utile netto consolidato, al 30 giugno 2019, in progresso di ben il 29,6% a 34,6 milioni di euro, a fronte dei 26,7 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto (PFN), escludendo gli effetti negativi derivanti dell’adozione del principio contabile IFRS 16, si attesta a 398 milioni di euro; il valore è in miglioramento per 33,4 milioni di euro rispetto a 431,4 milioni di euro registrati al 30 giugno 2018 e in miglioramento per 31,2 milioni di euro rispetto a 429,2 milioni di euro al fine dicembre 2018.

Includendo anche gli effetti dell’IFRS 16, l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 risulta pari a 418 milioni di euro, in miglioramento per 13,3 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2018 e di 11,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.

Sempre a fine giugno 2019 il patrimonio netto del Gruppo ammonta a 393,7 milioni di euro, in crescita di 1,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.

Nel semestre infine il Gruppo Piaggio ha realizzato investimenti per 60,4 milioni di euro, in crescita del 26,5 % rispetto ai 47,8 milioni di euro del primo semestre 2018.

Dividendo

Il Cda ha approvato una nuova politica di distribuzione dei dividendi incentrata sulla distribuzione di acconti sul dividendo nel corso dell’Esercizio. Piaggio, in data 23/09/2019, staccherà un acconto lordo di 5,5 centesimi di euro a fronte dei 9 centesimi di euro di dividendo per l’intero esercizio 2019 (dividendo che corrisponde ad un valore complessivo di 19.650.390,43 Euro)