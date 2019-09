Pharmanutra: crescono a doppia cifra i conti del primo semestre 2019

Pharmanutra archivia il primo semestre 2019 con tutti gli indicatori economici in crescita a doppia cifra.

Conto economico primo semestre 2019

Pharmanutra nei primi sei mesi dell’anno in corso contabilizza ricavi totali per 25,12 milioni, in progresso del 13,9% rispetto ai 22,05 milioni di euro del pari periodo del 2018.

Il Risultato Operativo Lordo del Gruppo si attesta a circa 6,3 milioni di Euro (con un peso sul totale dei ricavi pari al 25%), risultando in crescita del 14,5% se confrontato ai 5,5 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2018.

Escludendo l’effetto derivante dall’applicazione del nuovo principio IFRS 16, il Risultato Operativo Lordo consolidato ammonterebbe a circa 6,2 milioni (+13% rispetto all’esercizio precedente).

L’ultima riga di conto economico mostra infine un utile netto pari a 3,98 milioni di euro, conseguendo un aumento dell’11,5% rispetto ai 3,57 milioni dell’analogo periodo del 2018

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo positivo di 10,8 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto gli 11,4 milioni del 31 dicembre 2018.