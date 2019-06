Pfizer: acquisita Array BioPharma per un affare da circa 11,4 miliardi di dollari

Pfizer in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per acquisire Array Bioparhma, società biofarmaceutica specializzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti mirati per la cura del cancro e altre gravi malattie.

Dal comunicato emerge che l’accordo prevede il pagamento di 48 dollari per azione, corrispondente ad un enterprice value pari acirca 11,4 miliardi di dollari; la transazione dovrebbe essere regolata per la maggior parte tramite debito e per la parte restante in cash.

Il perfezionamento dell’operazione dovrebbe avvenire entro la seconda metà del 2019