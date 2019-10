Peugeot: ricavi terzo trimestre 2019 lievemente in crescita e superiori alle stime

Il gruppo PSA di cui fa parte il marchio Peugeot ha registrato un fatturato in leggero rialzo nel terzo trimestre del 2019.

Nel dettaglio i ricavi del gruppo si attestano a 15,6 miliardi, conseguendo una crescita dell’1% rispetto ai 15,428 miliardi registrati nel pari periodo del 2018 e risultando superiori alle stime del mercato a 15,5 miliardi.

I ricavi della sola divisione automotive sono ammontati a 11,824 miliardi, segnando una sostanziale stabilità rispetto al terzo trimestre 2018 (+0,1% a/a). In questo periodo inoltre il gruppo ha venduto 674 mila vetture nel mondo.

Infine, per quanto riguarda le prospettive di tutto il 2019, il gruppo attende una flessione dell’1% del mercato automobilistico in Europa, del 5% in America Latina, del 7% in Cina e del 2% in Russia.