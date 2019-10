Parte il programma Intesa Sanpaolo Basket Bond in collaborazione con Elite

Gruppo Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell’Ordine sono le prime tre società che aderiscono al Programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in partnership con ELITE.

Si tratta in pratica di emissioni obbligazionarie effettuate da PMI, successivamente cartolarizzate tramite “Note” e destinate a investitori istituzionali; il Programma è strutturato in più tranche, prevede la sottoscrizione di obbligazioni per un ammontare complessivo fino a 1 miliardo di euro ed vuole arrivare a coinvolgere circa 200 PMI complessivamente in tutta Italia.

Il Gruppo Illiria ha emesso un bond da 10 milioni di euro e Sigma e Cittadini dell’Ordine ne hanno emesso uno da 3 milioni di euro ciascuna, mentre le operazioni al momento in corso di trattativa ammontano a circa 70 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo ha scelto ELITE come partner per lanciare il primo Intesa Sanpaolo Basket Bond. In questo modo Intesa Sanpaolo ed ELITE intendono supportare i piani di crescita e investimento delle PMI virtuose attraverso soluzioni finanziarie innovative che diano al contempo elevata visibilità alle aziende nei confronti di investitori istituzionali e accrescano la reputazione e la cultura finanziaria delle stesse.

La strutturazione delle operazioni è affidata a Banca IMI, la investment bank del Gruppo, mentre le obbligazioni saranno interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo che, successivamente, potrà collocare il rischio sul mercato; il Gruppo Intesa Sanpaolo viene inoltre assistito dallo studio legale Grimaldi nella strutturazione ed emissione dei bond.