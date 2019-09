OVS: nel primo semestre 2019/2020 calano tutti gli indicatori economici

OVS archivia i primi sei mesi dell’esercizio 2019/2020 (la società chiude l’anno fiscali ogni 31 gennaio) con tutti i principali indicatori economici in calo; ricavi a -2,4%, Ebitda a -22,9% ed utile netto a -48,8%.

Conto economico primo semestre 2019/2020

Le vendite del primo semestre sono state di 650,6 milioni, in calo del 2,4% rispetto ai 666,4 milioni di euro del pari periodo del 2018/2019.

La causa, spiega la società, è rintracciabile in un mercato in forte contrazione nei mesi di aprile e maggio, significativi sia in termini di volumi venduti che di marginalità, e di minori acquisti di merce principalmente dedicati all’insegna OVS.

L’Ebitda rettificato si è attestato a 62,5 milioni (con margine del 9,6% sui ricavi), in contrazione di ben il 22,9% rispetto gli 81,1 milioni (12,2% dei ricavi) dei primi sei mesi del 2018. Sulla stessa scia l’utile opearativo rettficato è sceso da 54,2 milioni (ros all’8,1%) agli attuali 32,4 milioni (ros pari al 5,3%), conseguendo un calo di 36,9 punti percentuali.

Infine l’utile netto rettificato si è attestato a 16,8 milioni, praticamente quasi dimezzato in confronto ai 32,8 milioni dei primi sei mesi del 2018/2019.

Situazione patrimoniale e finanziaria

La posizione finanziaria netta rettificata ammonta a 413,6 milioni di euro, in aumento rispetto i 364,9 milioni del precedente esercizio.