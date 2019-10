Outlook economico: prospettive di crescita debole per la zona euro

Oggi è stato diffuso il rapporto congiunto di Istat, Ifo e Kof. Da esso emerge che gli squilibri geopolitici internazionali uniti al calo dei flussi di commercio mondiale (e all’incertezza della Brexit), hanno indebolito l’outlook internazionale. Per questo si attende un rallentamento della crescita economica della zona euro.

Crescita economica in rallentamento

Il PIL dell’area dell’euro è aumentato dello 0,2% nel secondo trimestre, in rallentamento rispetto al +0,4% del primo trimestre, a seguito del calo delle esportazioni nette (-0,1 punti percentuali) e del valore aggiunto del settore manifatturiero (-0,7%).

Il settore manifatturiero ha risentito negativamente dalla debolezza delle esportazioni, mentre quello dei servizi sembra tenere di più rispetto alle criticità internazionali.

A luglio la produzione industriale ha registrato una diminuzione congiunturale dello 0,4%, confermando la dinamica negativa del secondo trimestre, che registrava un calo dello 0,7%. In particolare la produzione di beni capitali ha segnato una forte riduzione nel periodo maggio-luglio (-1,9% t/t). Anche i beni intermedi hanno evidenziato una flessione della produzione della stessa intensità. Stesso discorso, infine, per le vendite al dettaglio e la produzione nel settore delle costruzioni (contratte rispettivamente del -0,6% e -0,7% m/m). In questo scenario, nel terzo trimestre è stimato un calo dello 0,6% della produzione industriale, per poi aumentare in misura contenuta nei trimestri successivi (+0,2% nel quarto trimestre e +0,3% nel primo trimestre 2020).

Stabilità dell’inflazione

Ad agosto l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), è registrato un aumento su base annua dell’1,0%. Nel terzo trimestre si attende un’inflazione all’1,0%, per poi vederla aumentare in misura contenuta nell’ultimo trimestre 2019 (+1,1%) e nel primo trimestre 2020 (+1,4%). Gli istituiti segnalano che tali previsioni sono basate sull’ipotesi tecnica che il prezzo del petrolio del Brent rimanga stabile a 62 dollari al barile e che il tasso di cambio dollaro/euro rimanga a 1,10 nell’orizzonte di previsione.