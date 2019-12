Orsero: oggi il passaggio su MTA

Orsero, a capo del gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, annuncia che oggi sono iniziate le negoziazioni delle azioni Orsero sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.

Di conseguenza le Azioni sono contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM Italia ma mantengono lo stesso codice ISIN IT0005138703 attribuito in sede di ammissione sull’AIM Italia.

Da oggi diventano inoltre efficaci alcune importanti modifiche alla Governance di gruppo in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai Regolamenti applicabili e dal Codice di Autodisciplina.

In un’ottica di rafforzamento della componente indipendente dell’organo Amministrativo e di equilibrio

tra generi, dalla data di inizio negoziazioni, Laura Soifer sarà parte del Consiglio di Amministrazione di

Orsero come Amministratore Indipendente.

Inoltre, sempre dalla data odierna, Orsero sarà dotata dei seguenti Comitati endoconsiliari: Comitato Remunerazioni e Nomine con funzioni in materia di remunerazione e nomina; Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, con competenze in materia di operazioni con particorrelate e in materia di controllo e rischi;

Il dott. Paolo Prudenziati rivestirà l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione non esecutivo della Società.

Da oggi è infine efficace il nuovo statuto della Società.