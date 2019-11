Openjobmetis: nove mesi 2019 chiusi in debolezza, utili a -15,8%

Openjobmetis, agenzia per il lavoro operante sul mercato italiano ed attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale, chiude i primi nove mesi del 2019 con i principali aggregati economici in calo. Ricavi a -6,2%, Ebitda adj a -11,5%, Ebit a -16,7% ed Utile netto a -15,8%

Conto economico primi nove mesi 2019

I Ricavi delle Vendite nei primi nove mesi del 2019 si attestano a 415,87 milioni, in contrazione del 6,2% rispetto ai 443,56 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

L’Ebitda risulta in crescita del 5,5% attestandosi 17,88 milioni, rispetto ai 16,95 milioni dei primi nove mesi del 2018. Ante IFRS 16 l’Ebitda sarebbe ammontato a 15 milioni, con una diminuzione dell’11,5%.

L’EBIT risulta pari a 12,04 milioni, registrando una flessione del 16,7% rispetto ai 14,45 milioni dei primi nove mesi del 2018.

Sulla stessa scia l’Utile netto di periodo scende del 15,8% passando da 9,4 milioni a 7,91 milioni.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 settembre 2019 il Patrimonio netto ammonta a 100,7 milioni, salendo rispetto ai 96,5

milioni al 31 dicembre 2018.

La Posizione finanziaria netta risulta negativa per €19,9 milioni; non considerando l’IFRS 16 avrebbe

evidenziato un saldo netto negativo per € 7,9 milioni, in miglioramento di circa €16,3 milioni rispetto ai 24,2 milioni di fine dicembre 2018.

Outlook

“La Società continuerà a focalizzarsi sui servizi a più alto valore aggiunto e sul presidio della marginalità

della somministrazione di lavoro anche nell’ultima parte dell’anno. Lo scenario economico previsto per

la parte restante del 2019 dovrebbe continuare ad essere leggermente più favorevole al mercato della

somministrazione rispetto ai primi mesi dell’anno”.