Ok alla Legge di Bilancio da €32 mld, aumento Iva evitato

Ci siamo, finalmente è arrivato l’ok definitivo della Camera alla legge di bilancio. I voti a favore per la manovra da 32 miliardi sono stati 312, 153 i contrari e 2 gli astenuti.

Occorre innanzitutto partire dal disinnesco dell’aumento dell’IVA di 23 miliardi, che è stato ereditato dal precedente governo giallo-verde.

Il mancato disinnesco sarebbe costato circa 541 euro all’anno per le famiglie. Per il cuneo fiscale sono stati stanziati 3 miliardi per il 2020 e 5 per il 2021: entra in vigore a luglio 2020 e determinerà un aumento di circa 50 euro in più nelle buste paga dei lavoratori al di sotto di un certo livello di reddito. Fra le altre voci di spesa ci sono anche 600 milioni in più per le famiglie a sostegno delle spese per gli asili nido e dare avvio al futuro assegno unico.

Fra le varie tasse e micro tasse, quella sulla plastica che si applica agli imballaggi monouso si è fermata a 45 centesimi al chilo e partirà da luglio, mentre quella sullo zucchero che riguarda le bevande analcoliche rimane a 10 centesimi al litro ma partirà da ottobre. La tassa sui giochi salirà al 20% nei prossimi mesi per quanto riguarda il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro, comprese quelle dalle lotterie istantanee come i Gratta e Vinci, e sulle vincite sopra i 200 euro per le slot.

Ciò che invece non è stato fatto sono la legalizzazione della cannabis light e la Tobin tax, che avrebbe tassato dello 0,04% alcuni tipi di transazioni finanziarie on line. Infine sebbene l’aumento dell’Iva sia stato disinnescato, sono state innescate altri aumenti potenziali, come ad esempio il rischio di ulteriori 303 milioni di accise sui carburanti nel 2021. Il compito di sterilizzarlo spetterà al governo che

scriverà la prossima manovra.