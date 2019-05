Ocse: riviste stime del Pil a 0% (da -0,2%) nel 2019 e a +0,6% nel 2020 (da +0,5%)

Nonostante la revisione delle stime del Pil a crescita invariata nel 2019 (dalla stima precedente che attendeva una contrazione dello 0,2%) e con una lieve crescita dello 0,6% nel 2020 (dalla precedente previsione al +0,5%), l’Ocse lancia comunque moniti sulla situazione economica italiana nell’Economic Outlook di Parigi.

La crescita stagnante e l’incremento della spesa (data dal nuovo regime di prepensionamento e dal reddito di cittadinanza) dovrebbero far quindi lievitare il rapporto deficit/pil dal 2,1% del 2018 al 2,4% nel 2019, per arrivare al 2,9% nel 2020.

Si presuppone inoltre che il governo “farà attuare solo circa la metà dei previsti aumenti dell’Iva nel 2020, pari a circa l’1,3% del PIL in totale”. Per tali ragioni, e nell’ipotesi che non si verifichino altri “importanti cambiamenti politici”, il rapporto deficit/Pil dovrebbe crescere ulteriormente al 2,9% del Pil nel 2020; il rapporto debito pubblico/pil passerebbe invece dal 134,1% nel 2019 (132,2% nel 2018) al 135,5% nel 2020.

Da ricordare inoltre l’allarme Ocse sulla disoccupazione -che rimane elevata soprattutto fra giovani e donne-, prevedendo rialzi dal 10,6% nel 2018, all’11,7% nel 2019 fino al 12,3% in 2020.