Ocse: Pil Italiano 2019 rivisto a +0,2%, crescita resterà globale debole

L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime sul Pil Italiano del 2019, confermando invece le stime per i successivi due anni. Nel dettaglio, per l’anno in corso la stima è stata rivista a +0,2%, a fronte di una crescita nulla stimata in precedenza, mentre viene confermata una crescita dello 0,4% nel 2020, per poi estendersi al +0,5% nel 2021.

Le misure fiscali e la crescita poco decisa determineranno l’aumento del debito pubblico italiano, dal 136% del pil previsto per quest’anno (134,9% nel 2018) al 136,1% nel 2020, per poi scendere nel 2021 al 135,6%.

“Si prevede che la crescita del PIL riprenderà molto gradualmente. L’incertezza commerciale globale e la domanda esterna continueranno a pesare sulla crescita delle esportazioni e sugli investimenti delle imprese”, scrive l’Ocse. Sul fronte consumi, aggiunge, si prevede che “aumenteranno gradualmente, man mano che i redditi disponibili delle famiglie continuano a crescere e come istituti di fiducia”. Nel contempo la politica fiscale dovrebbe supportare “l’attività attraverso una riduzione degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali, nonché maggiori investimenti pubblici e incentivi fiscali per gli investimenti delle imprese.

Anche la crescita globale resterà debole, in un contesto dominato da conflitti commerciali e persistente incertezza politica, aumentando il rischio di stagnazione a lungo termine. Nel rapporto semestrale vengono ridotte le stime del PIL mondiale nel 2020, portandole al 2,9% dal 3% previsto solo due mesi fa e dal 3,4% indicato a maggio. Per quest’anno è confermato un aumento del 2,9%, mentre per il 2021 la previsione stima un lieve aumento al 3%.