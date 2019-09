Ocse: confermata crescita 0 in Italia nel 2019. Outlook globale in declino

L’Ocse ha confermato la crescita 0 del Pil Italiano per il 2019, mentre a tagliato le stime da +0,6% a +0,4% per il 2020.

Peggiora anche l’outlook del Pil della zona euro, con stime al +1,1% per il 2019 abbassate dal +1,2% precedentemente comunicato. Sulla stessa scia è stata rivista al ribasso la crescita per il 2020, dal precedente +1,4% all’attuale 1%.

Situazione non molto diversa in Germania, con previsioni di progresso dello 0,5% nel 2019 rispetto al +0,7% comunicato nel precedente interim outlook di maggio.

Dimezzate le stime per il 2020, da +1,2% a +0,6%.

Su Stati Uniti e Cina gravano in primis le tensioni i conflitti sul fronte commerciale e tecnologico. Negli USA per il 2019 è stimato un aumento del 2,4% dalla precedente previsione al +2,8%, mentre per il 2020 il taglio è stato da +2,3% a +2%. Per la Cina la revisione al ribasso per il 2019 si è attestata a +6,1% contro il 6,2% precedentemente comunicato; per il 2020 invece si attende una crescita del 5,7% (dal +6% comunicato a maggio).

Infine, riguardo l’outlook sull’economia globale, il taglio per il 2019 è da +3,2% a +2,9% (tasso di crescita più basso dalla crisi finanziaria.); nel 2020 il ribasso va da +3,4% a +3%. A seguire la nota di sintesi dell’Ocse. “L’escalation dei conflitti commerciali sta causando un pedaggio crescente sulla fiducia e sugli investimenti, aumentando l’incertezza delle politiche, aggravando i rischi nei mercati finanziari e mettendo in pericolo le già deboli prospettive di crescita in tutto il mondo”. La stessa aggiunge poi che “i rischi al ribasso che continuano a salire. La prospettiva copre tutte le economie del G20 e include revisioni al ribasso delle proiezioni della precedente prospettiva economica nel maggio 2019 per quasi tutti i paesi, in particolare quelli più esposti al declino del commercio globale e degli investimenti che si è verificato quest’anno.”