NFP e Job Report USA: oggi è il grande giorno. Vediamo i precedenti e le attese degli analisti!

In prima battuta occorre precisare che, in piena pandemia da Covid19 negli USA i dati macroeconomici sono crollati nonostante il mercato sia continuato a salire. Oggi è il turno dell’uscita del Job Report Statunitense di Giugno con i grandi attesi, i Non Farm Payrolls (NFP):

NFP : precedente 2,509 milioni di unità; attese 3 milioni di unità.

: precedente 2,509 milioni di unità; attese 3 milioni di unità. Tasso di disoccupazione : precedente 13,3%; attese 12,3%

: precedente 13,3%; attese 12,3% Richieste sussidi disoccupazione : precedente 1,48 milioni di unità; attese 1,335 milioni di unità

: precedente 1,48 milioni di unità; attese 1,335 milioni di unità Richieste sussidi disoccupazione continua : precedente 19,522 milioni di unità; attese 19 milioni unità

: precedente 19,522 milioni di unità; attese 19 milioni unità Tasso di partecipazione : precedente 60,8%

: precedente 60,8% Libri paga non agricoli privati : precedente 3,094 milioni di unità; attese 2,904 milioni unità

: precedente 3,094 milioni di unità; attese 2,904 milioni unità Salario medio orario mensile di giugno : precedente -1%; attese -0,7%

: precedente -1%; attese -0,7% Salario orario medio annuale di giugno: precedente +6,7%; attese 5,3%

Le stime sembrerebbero essere incoraggianti su alcuni fronti ma è ancora tutto a vedere!