Nexi-Intesa SP: si a rafforzamento partnership, no a ingresso nel capitale di Nexi

A seguito delle indiscrezioni circolate in mattinata Nexi e Intesa Sanpaolo hanno emesso un comunicato in cui precisano che le parti hanno avviato dei contatti preliminari atti a valutare delle operazioni che possano rafforzare la partnership fra le due società.

Al contempo però smentiscono che tali operazioni possano comportare, per Intesa Sanpaolo, l’entrata nel capitale di Nexi con una partecipazione pari al 30-40%.

Si ricorda che Nexi, PayTech indipendente leader in Italia, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari, che rappresentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario in Italia. La missione di Nexi è connettere banche, punti vendita e cittadini, al fine di rendere digitale ogni pagamento. Le sue aree di attività sono 3: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking

