Newlat: prezzo IPO su forchetta 5,80-7,30 euro

Si avvicina l’approdo di Newlat a Piazza Affari.

Il gruppo, che opera nel comparto agroalimentare italiano ed europeo, ha comunicato di aver ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento per l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

È stato quindi determinato l’intervallo di valorizzazione del prezzo del collocamento istituzionale, che verrà rivolto a determinati investitori istituzionali e che è propedeutico alla formazione del flottante necessario per la quotazione sull’MTA (il tutto previa approvazione della Consob del prospetto informativo). Nello specifico, l’intervallo di valorizzazione del capitale economico è individuato nel range compreso fra 157 e 197 milioni di euro, corrispondenti ad un prezzo per azione di minimo 5,8 euro ed un massimo di 7,3 euro.

L’offerta di sottoscrizione riguarda al massimo 17 milioni di azioni di nuova emissione relative ad un aumento di capitale, corrispondenti a circa il 41% del capitale sociale della società, quale risulterà a esito del collocamento istituzionale e in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto del collocamento istituzionale e di integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

I proventi ricavati dalla quotazione verranno inoltre interamente usati a sostegno del perseguimento della strategia di crescita per linee esterne, in un’ottica di ulteriore diversificazione geografica del gruppo e di potenziamento delle attività e dei servizi offerti. Per tale motivo il gruppo ha individuato una serie di potenziali aziende target in Europa, con ricavi compresi tra i 50 milioni e i 300 milioni di euro.

Newlat prevede che il closing del collocamento istituzionale avverrà entro la fine del mese di ottobre 2019.