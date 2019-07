Netflix: conti del Q2 2019 gravati dalla frenata del numero di abbonati

Netflix ha archiviato il secondo trimestre del 2019 con ricavi più o meno in linea con le attese, ma rialzo del 26,1% a 4,92 miliardi di dollari rispetto ai 3,9 miliardi del pari periodo 2018.

Deluse le aspettative sul numero degli utenti addizionali registrati, pari a 5 milioni previsti contro gli effettivi 2,70 milioni, e rispetto ai 5,45 milioni del medesimo trimestre 2018. Il valore è stato inficiato dalla perdita di 130.000 abbonati negli Stati Uniti a causa dell’aumento dei prezzi e della debole programmazione.

A livello operativo, l’Ebitda adjusted del periodo si è attestato a 836 milioni, in crescita del 48,5% rispetto ai 563 milioni del secondo trimestre 2018.

Il periodo si è chiuso infine con un utile netto di 271 milioni, in calo del 29,4% rispetto ai 384 milioni nel secondo trimestre 2018. Il corrispondente utile per azione si è attestato quindi a 60 centesimi, a fronte di attese di 0,56 dollari per azione e rispetto agli 85 centesimi del pari periodo 2018.

Infine, per il terzo trimestre la società prevede 5,25 miliardi di dollari di ricavi,nuove sottoscrizioni per 7 milioni , di cui 800.000 negli Stati Uniti, e un utile per azione di 1,04 dollari per azione

Invece, il numero degli utenti nel mondo è previsto salire a 158,56 milioni.