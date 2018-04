MPS: Morelli ora smentisce quotazione NPL

Attenzione rivolta al titolo Monte dei Paschi in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Dopo che per tutta la giornata di ieri si è parlato di una possibile quotazione degli Npl della banca senese, è arrivata la secca smentita dell’amministratore delegato Morelli. Il manager, al termine dell’assemblea di Mps, ha dichiarato che la cartolarizzazione da 24 miliardi delle sofferenze del Monte dei Paschi non prevede “la quotazione di nulla”. Per non lasciare spazio a dubbi di sorta Morelli ha poi aggiunto che la cartolarizzazione 2non è all’ordine del giorno, non è previsto dal processo di cartolarizzazione”. Nella seduta di ieri il titolo della banca toscana ha registrato una forte progressione in avanti proprio grazie alle indiscrezioni di stampa sulla possibile operazione di quotazione degli Npl (MPS, rally in borsa su rumors quotazione NPL).

