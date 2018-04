MPS: Morelli chiede “appoggio costante” al nuovo esecutivo

L’incertezza del quadro politico italiano sembra preoccupare il numero uno di Monte dei Paschi, Marco Morelli. Il manager in una intervista a La Repubblica, ha confermato il suo impegno ad attivare tutte le leve gestionali per cogliere gli obiettivi del piano industriale di Mps ma, al tempo stesso, ha anche chiesto “al prossimo esecutivo un appoggio costante e incondizionato per affrontare i futuri momenti di confronto con la Commissione europea”. Secondo il manager tali momenti di confronto certamente non mancheranno nel prossimo futuro. La puntualizzazione di Morelli sembra essere una sorta di segnale al mondo politico italiano a fare la sua parte nel sostegno alla banca toscana. Ricordiamo che ad oggi Monte dei Paschi è partecipata, con una quota del 68%, dal Ministero del Tesoro. Proprio il Mef, lo scorso anno, ha negoziato con l’Unione Europea un piano di rilancio da completarsi entro il 2021 per far sì che lo Stato esca poi dal capitale della banca toscana.

Ma quale è lo stato di salute di Mps? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso manager che ha ricordato che, dopo aver perso nel 2017 altri 3,5 miliardi, la banca starebbe mostrando nel primo trimestre 2018 “segni importanti di inversione di tendenza, specie sugli impieghi dopo che l’anno scorso è iniziato il percorso di recupero della raccolta”.

Il titolo Monte dei Paschi in borsa sta segnando oggi una flessione dello 0,35%.

