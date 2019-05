MPS: l’Ad Morelli sul futuro dell’istituto

In un intervista rilasciata a QN Economia e Lavoro l’Ad di Mps, Marco Morelli, ha affermato di guardare ad un futuro sostenibile per la banca, sotto il profilo “economico-finanziario, delle opportunità di lavoro per tante migliaia di dipendenti e per i milioni di clienti che serve. E sostenibile da un punto di vista di un nuovo modello di banca; un modo diverso, speriamo anche migliore, rispetto a ciò che abbiamo fatto fino a oggi».

Sui possibili scenari futuri Morelli dichiara che “al management e al consiglio tocca il compito di analizzare tutti i possibili scenari, e di sottopore all’azionista di maggioranza, il Tesoro, le opzioni possibili. Il Mef sa cosa pensa il management del Monte”. Lo stesso aggiunge poi che “una strada è quella del consolidamento tra banche di simili dimensioni. Ci sono poi altre soluzioni che possono vedere l’azionista pubblico uscire in modo più graduale. Entro la fine del 2019 il governo dovrà indicare all’Europa la via d’uscita dal capitale “.

Rispondendo alle domande su quali siano i possibili partner futuri Morelli non si sbilancia, affermando tuttavia che “è evidente quale sia la mappa del credito in Italia. In teoria il Monte potrebbe essere un partner per tanti, in pratica la lista è più ristretta”.

Circa i futuri assetti di governance “l’assemblea Mps nella primavera del 2020 nominerà un nuovo consiglio d’amministrazione. Il mio mandato è sempre stato a disposizione dell’azionista, che è libero di decidere cosa ritiene più opportuno” ha risposto Morelli.