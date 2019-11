Moody’s: nel 2020-2021 economia rimarrà in rallentamento. In Italia crescita debole

Nel Global Macro Outlook 2020-21 Moody’s sottolinea che la crescita globale rimarrà debole nei prossimi due anni anche se l’economia non entrerà in recessione. Fra i fattori principali che zavorrano le prospettive future, l’agenzia ricorda un possibile ulteriore peggioramento dei rapporti commerciali internazionali.

Con riferimento all’Italia il tono non cambia, affermando che nel paese la crescita rimarrà debole e minore a quella degli altri membri dell’Unione, con un economia che stagna dalla seconda metà del 2018.

Per l’anno in corso l’agenzia stima un aumento dello 0,2% del Pil, mentre nel 2020 e nel 2021 la situazione dovrebbe migliorare leggermente con rispettivi valori in crescita a +0,5% e a +0,7%.

Guardando all’economia mondiale, Moody’s rileva come la situazione attuale sia accompagnata “da una crescita strutturalmente bassa, debole inflazione e spazio fiscale limitato, il che rende l’economia globale più vulnerabile agli sviluppi negativi”. L’Agenzia mantiene le previsioni “sostanzialmente stabili” con i paesi del G20 in crescita del 2,6% nel 2020, lo stesso livello del 2019, mentre per il 2021 si stima un’accelerazione a +2,8% (comunque minore del livello medio negli ultimi decenni); stima inoltre che la il rallentamento delle due maggiori economie, Stati Uniti e la Cina, continuerà fino al 2020.