Moody’s abbassa outlook delle banche europee

Notizie non molto positive per le prospettive del settore bancario europeo, soprattutto a causa della Germania e del Regno Unito.

L’agenzia di rating Moody’s ha abbassato l’outlook delle banche europee da stabile a negativo, poichè la debole dinamica delle prospettive dell’economia europea coinvolgerà anche le banche del vecchio continente.

Oltre a ciò, l’ampio grado di accomodamento monetario inficia la già fiacca redditività degli istituti bancari.

Per il Regno Unito l’outlook negativo delle banche è determinato anche dall’incertezza legata alla Brexit, che inficerà le condizioni operative e determinerà una riduzione nella domanda di credito. A detta dell’analista del settore bancario di Moody’s, Carola Schuler, “i sistemi bancari del Regno Unito e della Germania rappresentano la maggior parte delle attività bancarie della regione e questo porta in negativo l’outlook complessivo”.

L’outlook delle banche nordiche rimane invece stabile grazie alla crescita economica, suppur in rallentamento; lo stesso vale per i Paesi del Centro-Est Europa e per la Federazione Russa.