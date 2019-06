Monnalisa: continua l’espansione con due temporary store in Belgio e in UK

New opening per Monnalisa che, per il secondo anno consecutivo, ha aperto un proprio punto vendita diretto presso il Luxury Outlet Village di Bicester, nell’Oxfordshire. Questo centro rappresenta un’eccellenza all’interno del mondo outlet in termini di capacità di spesa della clientela, brand mix e soprattutto per la resa al mq – dei suoi tenant – tra le più alte del mondo.

Data la selezione nel panel dei brand presenti, operanti nel settore del lusso per bambini, riconosce Monnalisa come marchio di eccellenza.

Per consolidare la strategia distributiva del canale off-price all’interno di centri premium, Monnalisa il 7

giugno scorso ha aperto inoltre un punto vendita presso il centro outlet di Maasmechelen in Belgio, dove

sarà presente da giugno a ottobre con un’operazione pop-up, così da concentrare i ricavi nel periodo di

massimo traffico.

Le aperture di Maasmechelen e Bicester consolidano la strategia Monnalisa di entrare nei migliori centri

outlet per tipologia di clientela, brand mix e resa al mq, con evidenti ricadute in termini di visibilità e

fatturato.