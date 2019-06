Mondo Tv: partnership strategica con la tedesca Toon2Tango

Mondo TV comunica che Mondo TV SpA e Mondo TV Suisse SA hanno stipulato un accordo di cooperazione strategica per lo sviluppo, la coproduzione e la distribuzione di almeno otto serie televisive di animazione in 3D CGI per i quattro anni a venire, con la società tedesca Toon2Tango GmbH, un nuova impresa fondata da Hans Ulrich Stoef, ex CEO di m4e e Chairman di Studio 100.

È previsto percorso preferenziale per le parti a cooperare nello sviluppo e nella produzione di nuove property, create o scoperte da Toon2Tango: i nuovi progetti saranno tutti di alta qualità, avranno un forte appeal per il merchandise e saranno rivolti al mercato globale con una attenzione iniziale speciale ai paesi europei e alle principali emittenti e piattaforme digitali pertinenti. Le parti saranno contitolari della proprietà intellettuale sottostante alle serie prodotte e condivideranno tutti i ricavi derivanti dallo sfruttamento delle medesime.

Circa la distribuzione, vi sono accordi multi-territoriali l’operatività delle parti sarà indipendente in alcuni paesi: in particolare in Europa, Toon2Tango sarà responsabile della distribuzione in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito e Irlanda, Scandinavia e Benelux, mentre Mondo sarà responsabile della distribuzione in tutti gli altri paesi europei. La distribuzione include sia i diritti audiovisivi che tutti i diritti di licensing e merchandising. Le parti stanno già attualmente valutando tre progetti per selezionare quelli che entreranno in sviluppo e produzione futuri.