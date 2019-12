Moncler: Ruffini conferma contatti, ecco cosa dicono gli analisti

Moncler è oggi il protagonista a Piazza Affari, ed in apertura ha segnato un forte gap up di circa l’11,8% rispetto alla chiusura precedente, con un quasi immediato massimo intraday a 43,58 euro; ora l’euforia è leggermente scemata, ma il titolo risulta ancora in guadagno dell’8,16% a 42 euro (intorno alle 15:27).

In mattinata sono circolate indiscrezioni su una possibile acquisizione di Moncler da Kering, ed in seguito è arrivata la conferma dall’azionista di maggioranza Ruffini, che detiene il 22,5% della partecipazione. Nel comunicato si legge che, “in relazione alle indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa, il signor Remo Ruffini, nella sua veste di azionista di Moncler, desidera precisare che periodicamente intrattiene contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering, su potenziali opportunità strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler, senza che, allo stato, vi sia alcuna ipotesi concreta allo studio.”

Per gli analisti di equita l’acquisizione potrebbe far scendere d’importanza il contributo del marchio Gucci in Kering, che ad oggi rappresenta circa ben l’83% dell’Ebit del gruppo. Dalle valutazioni basate sui multipli di m&a storici nel settore, gli analisti hanno stimato un premio ragionevole del 30% sui prezzi attuali, circa 50 euro per azione, con multipli impliciti del 2020 pari a 33 volte il rapporto p/e e e a 19 volte il rapporto ev/ebitda; tale premio, tenendo anche conto delle potenziali sinergie, sarebbe ragionevole anche per Kering e pressoché neutrale in termini di creazione di valore, pari ad una crescita del 7% sugli utili del 2020.