Moncler: ricavi in forte crescita, titolo sugli scudi (+7,57%)

Moncler ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con una progresso a doppia cifra dei ricavi. Il mercato apprezza ed il titolo mette le ali, registrando un +7,57% a 34,95 euro (intorno alle 10:00).

Nello specifico il fatturato consolidato è salito del 14% a 995,29 milioni (+12% a tassi di cambio costanti), rispetto agli 872,66 milioni del pari periodo del 2018; il risultato è anche migliore dei 990 milioni indicati dal consensus Reuters.

Nel solo terzo trimestre l’aumento dei ricavi a tassi di cambio costanti è stata del 10% (+12% a tassi di cambio correnti).

Il gruppo ha beneficiato della forte crescita registrata in Asia (nonostante i tumulti ad Hong Kong) e nel resto del Mondo (+19%), che rappresenta oltre il 40% dei ricavi complessivi del gruppo. In Italia il giro d’affari è cresciuto del 6% nei primi nove mesi (+4% nel terzo trimestre) e in Emea dell’11% a tassi di cambio costanti (+7% nel terzo trimestre), grazie ai risultati conseguiti in Germania e nei Paesi Scandinavi, che hanno registrato sovraperformato i risultati dell’area nel terzo trimestre.