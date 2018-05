MolMed: accordo con il Boston Children’s Hospital

Buone notizie per MolMed. La società ha reso noto di aver sottoscritto un Master Service Agreement della durata di cinque anni, insieme al primo relativo Project Agreement, con il Boston Children’s Hospital. L’accordo servirà per la produzione di vettori lentivirali da utilizzare in applicazioni cliniche per malattie rare. Il Boston Children’s Hospital è uno dei più importanti istituti pediatrici al mondo nella cura di patologie complesse.

Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed, ha così commentato la notizia: “Siamo orgogliosi di poter aggiungere al nostro network di clienti nei servizi GMP il Boston Children’s Hospital, uno dei più prestigiosi istituti al mondo nella ricerca bio-medica”.

MolMed è un’azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura di cancro e malattie rare.

Condividi su