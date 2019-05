Ferragamo vola in vetta al Ftse Mib guadagnando terreno per oltre l’8% dopo i risultati trimestrali. Si segnala infatti che la società ha archiviato il primo trimestre con ricavi in aumento del 4,3% a 317 milioni di euro, l’Ebitda rettificato in progresso del 4,1% a 34 milioni e l’utile netto è incrementato del 23,5% a 11 milioni. I risultati battono le stime degli analisti di bloomberg, che attendevano un giro d’affari di 315 milioni e un Ebitda di 33,7 milioni.