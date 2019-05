Intorno alle 12:10 lo spread ha toccato il record di 294 basis points per poi ritornare attualmente su valori, ancora troppo elevati, intorno ai 292 punti base.

L’ampio differenziale, intorno alle 12:55, tiene piazza affari sotto scacco con il Ftse Mib in rosso dell’1,9%. A soffrire di più è naturalmente il comparto bancario, con l’indice Ftse Italia Banche in ribasso di oltre il due per cento; Intesa Sanpaolo a -3% e Ubi banca a -2,4%