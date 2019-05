Mercati: posizioni nette corte, il titolo più “shortato” (per ora) è Ubi

A seguire l’elenco dei titoli sui cui sono detenute posizioni short (non sono prese a riferimento posizioni short inferiori allo 0,5% del capitale), come da elenco Consob aggiornato al 24/05/2019 (ore 14:30). L’elenco mostra i titoli su cui sono detenute più posizioni nette corte (PNC), ordinati in modo decrescente in base alla percentuale del capitale.

Si ricorda che per PNC si intendono posizioni corte (ossia le vendite allo scoperto sulle azioni e le posizioni corte in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili) al netto delle posizioni lunghe (ossia gli acquisti di azioni e le posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati e altri strumenti simili).

Il podio del titolo più “shortato”, per ora, viene attribuito a Ubi Banca con 7 posizioni ribassiste, pari ad una quota del 6,41% del capitale.

Al secondo posto si classifica Banco BPM Banca con 7 posizioni corte, pari ad una quota del 5,52% del capitale

Terzo classificato risulta Azimut Holding con 4 posizioni ribassiste, pari ad una quota del 5,14% del capitale