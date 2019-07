Mercati: Milano in rosso, spread in lieve discesa sui 210 punti base

Giornata poco tonica per i mercati europei, trainati dai ribassi delle borse asiatiche in attesa di sapere qualcosa su un possibile futuro taglio dei tassi che all’inizio doveva essere di 50 punti base; attualmente dopo i dati positivi sui Non Farm Payrolls hanno orientato le aspettative su una diminuzione di 25 pb.

Così Milano ha virato in rosso dello 0,36% a 21896 punti dopo un apertura comunque debole intorno alla parità.

Fra i peggiori al Ftse Mib troviamo Saipem (-3,92%) e Fineco (-3,95%) dopo la cessione da parte di Unicredit della partecipazione residua nella società.

Lo spread risulta in lieve calo sui 210 punti base dopo aver aperto intorno ai 216 punti base.