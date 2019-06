Dopo un vero e proprio debutto da urlo ieri per Eles sull’AIM, che ieri ha chiuso in rialzo di quasi il 100% rispetto al prezzo di 1,9 Euro per azione stabilito in Sede di Ipo, continua il rally in Salita.

Attualmente il titolo registra una performance di circa il +12,14% ad un prezzo di circa ben 4,25 euro.