Mercati: Gibus ha avviato il processo di quotazione sull’Aim Italia

Gibus, impresa veneta operante nel campo dell’outdoor design di lusso – con le sue pergole bioclimatiche punta di diamante-, comunica di aver avviato il processo di ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni su AIM Italia.

Dalla nota della società emerge che la quotazione “ha la finalità di accelerare il percorso di crescita organica e finanziare una strategia di crescita per linee esterne”; l’aumento di capitale prodromico alla quotazione è inoltre rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e professionali.

Quanto alla situazione economico-finanziaria, nel 2018 Gibus ha conseguito ricavi pari a 34 milioni, un Ebitda pari a 4,6 milioni (con rispettivo peso sui ricavi del 14%) e una Posizione Finanziaria Netta pari a 3 milioni. Gibus ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha incrementato la sua presenza all’estero (10,5 milioni di ricavi, pari al 31%) in particolare in Francia e area DACH.