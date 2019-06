Verso le 16:10 il Ftse Mib registra un rialzo di circa il 2,22% intorno a quota 21.084 punti.

In territorio decisamente positivo anche i bancari, con il Ftse Italia Banche in guadagno di circa il 2,24%; fra i migliori Banca Generali oltre il +3,7%, Banco Bpm a +3,15%, Unicredit in rialzo del 2,9% e Fineco in positivo del 2,13%