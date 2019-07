Come conseguenza della continua diminuzione dello Spread e del Bpt a 10 anni, attualmente su valori di 208 punti base e rispettivamente dell’1,70% Utilities (+2,07%) e Banche (+1,96%) volano. Ciò si riflette sull’andamento del Ftse Mib, che si conferma adesso il miglior listino in europa, in guadagno dell’1,65% a quota 21.745 punti.