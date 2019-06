Mercati: Ftse Mib e comparto banche soffrono dopo risposta di Bruxelles

Per l’UE i parametri sul debito non sono stati rispettati nel 2018, nel 2019 e non lo saranno nel 2020; risulta quindi “giustificata” “una procedura per debito eccessivo”. La procedura ancora non è stata avviata ma la proposta è stata fatta.

La chiara posizione dell’unione europea ha fatto risalire lo spread oltre i 280 punti base, intorno alle 13:15, nonché soffrire il Ftse Mib (-0,75%) ed il comparto Ftse Italia Banche (-2,4%).

Fra le performance negative peggiori degli istituti di credito, Unicredit al -3,3%, Ubi al -2,6% , Bper al -2,5%, Banco Bpm a -2,2% e Intesa -2%.