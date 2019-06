Mercati: Fca in accelerazione (+2,13%) su potenziale ripresa delle trattative con Renaut

Non è ancora finita la vicenda Fca-Renault, con i due colossi automobilistici che cercano una via per continuare il progetto di M&A ed ottenere il Benestare di Nissan.

A quanto pare fonti vicine a Reuters riportano che la casa giapponese richiederebbe a Renault di abbassare nettamente la partecipazione al 43,4% detenuta in Nissan affinché venga appoggiato il progetto di fusione.

Fca, intorno alle 11:10, mette a segno un rialzo di circa il 2,13% ad un prezzo per azione intorno agli 11,92 euro ad azione