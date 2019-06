Mercati: borse Ue e Piazza affari sopra la parità, atteso il G20 e lo stacco dei dividendi al Ftse Mib

Avvio positivo per le borse europee e piazza affari, con l’attenzione degli operatori rivolta al G20 e all’effetto dello stacco dei dividendi sul Ftse Mib.

Sul fronte delle tensioni commerciali e Geopolitiche è molto atteso l’incotro fra il Premier cinese Xi Jinping, che ha finalmente confermato la sua presenza al G20 di Osaka -Giappone-, previsto per venerdi e sabato di questa settimana, ed il number one della casa bianca Donald Trump; le diplomazie di entrambi i paesi sarebbero già al lavoro per stabilire alcuni punti dell’accordo.

Occorre anche ricordare i non facili rapporti tra gli Stati Uniti e l’Iran dopo l’abbattimento dei droni statunitensi.

Circa la politica monetaria l’attenzione è ancora rivolta sugli atteggiamenti accomodanti della banca centrale europea ed americana.

Fra le indicazioni macroeconomiche della giornata si ricorda il super indice giapponese di aprile, che misura la situazione economica complessiva, si attesta a 95,9 punti, in lieve aumento rispetto alle aspettative di 95,5 punti ed alla misurazione precedente, rivista, a 95,7 punti. In agenda, a seguire, gli indici IFO tedeschi sulle aspettative, le condizioni attuali dell’economia e la fiducia delle aziende (ore 10:00), l’indice dell’attività nazionale della Fed di Chicago (ore 14:30) e l’indice dell’attività manifatturiera della Fed di Dallas (ore 16:30) negli Stati Uniti.

Wall Street venerdì ha chiuso la seduta moderatamente negativa, con lo S&P 500 ed il Dow Jones a -0,13% ed il Nasdaq a -0,24%; tuttavia, con riferimento all’ottava, sono stati osservati rialzi compresi fra il 2 ed il 3%.

I mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in positivo di circa lo 0,13%, mentre Shangai ha guadagnato circa lo 0,21% ed Hong Kong che risulta in rialzo dello

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,19% a quota 21429 punti, il Dax risulta poco sotto la parità al -0,08%, il Cac 40 sale di circa lo 0,29%, l’Ibex 35 registra un guadagno dello 0,53% ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,17%.

Sull’azionario italiano oggi è giornata di stacco dei dividendi per 7 delle societa rientranti nel Ftse Mib, fra cui si ricordano Hera (0,10 €), Exor (0,43 €), Poste Italiane (0,441 €), Snam (0,1358 €), Telecom (0,0275 €) e Terna (0,1545 €) e Prysmian (0,43 €); l’effetto complessivamente stimato sul Ftse Mib è di circa il -0,3%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 241 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,11%.