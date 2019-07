Mercati: borse Ue e piazza affari in netto rialzo su scia rapporti USA-Cina, focus su dati macro

Avvio in netto rialzo per le borse Ue e Piazza affari in scia alla ripresa delle trattative USA-Cina, prevista per oggi giornata ricca di indicazioni macro.

Rapporti geopolitici: il tanto atteso G20

Sul fronte dei rapporti geopolitici nel tanto atteso G20 le superpotenze statunitensi e cinesi hanno finalmente raggiunto un accordo, quantomeno per la ripresa dei negoziati, con Donald Trump che ha definito il premier cinese il migliore leader cinese da 200 anni a questa parte, nonché deciso di non imporre nuove tariffe doganali su 300 miliardi di beni cinesi da importare.

La questione Huawei sarebbe forse risolta: il big cinese delle Tlc può tornare a rifornirsi dei componenti “made USA” qualora non ci siano “grandi problemi con la sicurezza nazionale”, anche ad aggiornare gli smartphone con le nuove versioni del sistema operativo Android.

Sembrerebbero amichevoli anche i rapporti fra Trump e Kim. I due si sono infatti stretti la mano nella zona delimitarizzata ( cd Joint Security Zone), dichiarando la ripresa delle trattative sul programma nucleare della Nord Corea; Donald avrebbe inoltre invitato Kim alla casa bianca.

Il premier italiano Giuseppe Conte avrebbe colto l’occasione per cercare di convincere l’europa ad evitare la procedura da inflazione, tuttavia questa è una decisione verrà presa in ultima analisi dalla commissione Ue nel prossimo avvenire, magari sulla base di maggiori informazioni che presenterà il governo giallo-verde.

Indicazioni macro

Giornata ricca di indicazioni macroeconomiche quella odierna.

Il Pmi manifatturiero cinese dai precedenti 50,2 punti all’attuale indicazione di contrazione della manifattura a 49,4 punti, facendo peggio delle attese peraltro in linea con la precedente rilevazione.

A seguire sono previsti, il Pmi manifatturiero di giugno per l’Italia (ore 9:45) la Francia (ore 9:50) la Germania (ore 9:55) la zona euro (ore 10:00) ed il Regno Unito, il tasso di disoccupazione tedesco (ore 9:55) di giungo, la disoccupazione italiana (ore 10:00) e della zona euro (ore 11:00) per il mese di maggio; per finire, negli USA, previsto il Pmi manifatturiero (ore 15:45) e l’ISM manifatturiero (ore 16:00)

Mercati

Chiusura positiva per Wall Street nel clima ottimistico di attesa per il G20.

Il Dow Jones ha terminato in rialzo dello 0,28%, lo S&P500 a + 0,58% ed il Nasdaq a +0,48%.

Festeggiano i mercati asiatici, con Shangai che ha terminato balzando poco oltre del 2,2% e Tokio che ha volato oltre i 2,1 punti percentuali. Hang Seng oggi è chiusa il giorno della fondazione della regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in guadagno dell’1% a quota 21446 punti, il Dax consegue un rialzo dell’1,63%, il Cac 40 cresce dell’1,14%, l’Ibex 35 sale dello 0,94% ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,96%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 239 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,08%.