Mercati: avvio sopra la parità per borse Ue e Piazza Affari; Pil trimestrale cinese più basso in 27 anni

Avvio sopra la parità per i principali listini europei e Piazza Affari

Indicazioni macro

Oggi giornata ricca di indicazioni macro importanti per la Cina.

Le vendite al dettaglio di giugno hanno mostrato una crescita del 9,8% annua, oltre le stime di crescita dell’8,5% e la crescita di maggio dell’8,6%. La produzione industriale a giugno è aumentata del 6,3% su base annua, battendo le stime di crescita del 5,2% e maggiore della precedente rilevazione al 5%.

Gli investimenti in asset fissi sono progrediti del 5,8%, oltre sia le stime che la precedente rilevazione entrambi pari al 5,6%. Infine il dato più importante, il Pil del secondo trimestre (periodo marzo-giugno 2019), ha mostrato la più bassa crescita in 27 anni -dal 1992- attestandosi al 6,2% su base annua, in linea con le attese ed in leggera frenata rispetto al precedente 6,4%; a pesare sul dato la debole domanda sia interna che esterna, su cui ha influito la guerra commerciale con gli Stati Uniti.

A seguire giornata scarna di indicazioni previste per l’agenda di oggi, se non fosse per l’indice manifatturiero del Ny Empire State (ore 14:30) e per il discorso del membro della Fed Williams.

Mercati

Chiusura positiva per Wall Street lo scorso venerdi, con lo S&P500 che ha terminato avanzando dello 0,46%, il Nasdaq in positivo dello 0,59% ed il Dow Jones in crescita dello 0,9%.

Le borse asiatiche hanno sembrato ignorare la bassa crescita del pil trimestrale cinese peraltro prevista dagli analisti, avanzando cautamente, con Tokio chiusa per la festa della marina. Shangai attualmente risulta in crescita dello 0,29% e Hang Seng avanza dello 0,21%.

Intorno alle 9:00 in apertura il Ftse Mib risulta in crescita dello 0,21%a quota 22.228 punti, il Dax è in positivo dello 0,20%, il Cac 40 registra un rialzo dello 0,16%, l’Ibex 35 sale dello 0,19% ed il Ftse 100 viaggia intorno alla parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:00, lo spread Btp-Bund risale intorno ad un valore di 192 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,72%.