Mercati: avvio positivo per le Borse Ue e Piazza Affari dopo la Fed

Piazza Affari ed i principali listini europei hanno avviato le contrattazioni in territorio positivo, sostenute dalla decisione della Fed sui tassi d’interesse.

Nessuna novità ma solo attesa per quanto riguarda le tensioni commerciali e geopolitiche internazionali, con barlumi di speranza indotti dalla telefonata fra Trump e Xi Jinping.

Sul fronte della politica monetaria la Fed ha deciso di lasciare invariati, per ora, i tassi d’interesse sui livelli precedenti del 2,25%-2,50% anche se il Fomc e Powell hanno lasciato capire di monitorare attentamente la situazione attuale e prospettica dell’economia, nonché di agire a sostegno della crescita, degli obiettivi d’inflazione attorno al 2% e dell’occupazione quando necessario; dunque, l’attenzione si sposta ora al prossimo meeting della Fed in cantiere per il 30 e 31 luglio.

Anche la Bank of Japan, come previsto, ha lasciato i tassi d’interesse negativi, sui livelli precedenti, al -0,1%.

Nell’agenda macro vi sono in programma i dati sulle vendite al dettaglio di maggio nel Regno Unito (ore 10:30), la comunicazione della decisione sui tassi d’interesse della Bank of England (ore 13:00) ed i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli USA (ore 14:30).

Chiusura positiva ieri per Wall Street sulla scia di una Fed Colomba, con il Dow Jones che ha chiuso in rialzo dello 0,15%, lo S&P500 che è avanzato dello 0,3% ed il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,4%.

Toniche anche le borse asiatiche, con Tokio che ha terminato la sessione in rialzo dello 0,6% mentre Shangai risulta in positivo di ben il 2,4% e Hong Kong che mette a segno un rialzo di un punto percentuale

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,74% a quota 21377 punti, il Dax guadagna lo 0,84%, il Cac 40 sale di circa lo 0,71%, l’Ibex 35 registra un guadagno dello 0,46% ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,43%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 235 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,04%.