Mercati: avvio positivo per le Borse Ue e per Piazza affari

Avvio di contrattazioni in lieve territorio positivo per i principali listini europei e per piazza affari, con quest’ultima che tenta il recupero dopo la caduta di ieri dovuta allo stacco di cedole di circa la metà dei titoli del Ftse Mib (ma anche di small e mid cap); focus degli operatori rivolto inoltre alla limitazione dei divieti imposti a Huawei dagli Stati Uniti e da Google.

L’azionario di Wall Street ha chiuso la precedente seduta di contrattazioni in rosso, in cui il comparto più penalizzato è stato ovviamente quello tecnologico con il Nasdaq che ha chiuso in perdita di circa 1,5 punti percentuali, mentre il Dow Jones e lo S&P500 sono risultati meno colpiti terminando rispettivamente a -0,33% e -0,67% .

Le borse asiatiche risultano in contro tendenza dopo la limitazione dei divieti sul fronte tecnologico, con Tokio che ha chiuso in rosso a circa il -0,15%, mentre Shangai tenta il rimbalzo a +1,14% e Hong Kong registra un lieve ribasso di circa lo 0,1%.

Sull’azionario italia piazza affari tentano il recupero dopo il tonfo di ieri dovuto in primis allo stacco di cedole. Attenzione a Stm dopo il brusco calo di ieri e a Tim che ieri ha diffuso i risultati trimestrali.

Sul fronte macro è prevista un agenda quasi priva di indicazioni importanti e fra esse si ricordano la lettura preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori nella zona euro per il mese di maggio (ore 16:00) e l’indicatore sulle vendite di abitazioni esistenti negli USA ad aprile (ore 16:00).

Circa la guerra commerciale USA-Cina si segnalano indiscrezioni circa la volontà di voler limitare i divieti contro Huawei, consentendogli di acquistare alcuni componenti dagli Stati Uniti così da assicurare la continuità del servizio esistente e gli aggiornamenti software indispensabili per chi già usa gli smartphone cinesi (tale limitazione dovrebbe durare circa 3 mesi, poi il dipartimento del commercio stabilirà se prolungare la proroga o meno); la stessa Google inoltre avrebbe voluto, almeno temporaneamente, fermare il divieto imposto a Huawei di accedere ad Android.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in positivo di circa lo 0,47% a quota 20636 punti, il Dax registra un guadagno dello 0,54%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,14%, l’Ibex 35 registra una lieve perdita dello 0,08% ed il Ftse 100 guadagna circa mezzo lo 0,43%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 278 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,71%.