Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, oggi Francoforte chiusa per festa

Avvio di contrattazioni in salita per le borse Ue e Piazza Affari, dopo che la Bce si è rivelata a sostegno dell’economia e che i ministri del G20 si sono detti pronti a fronteggiare i rischi derivanti dalle tensioni commerciali.

Nel frattempo Trump ha annunciato “la sospensione a tempo indeterminato” dei dazi che avrebbero dovuto colpire i beni messicani, in virtù del raggiungimento di un accordo che vede il Messico impegnato in prima linea a bloccare i flussi migratori verso gli Stati Uniti.

Dal comunicato ufficiale dei ministri partecipanti al G20, emerge che gli esponenti di tutti i paesi partecipanti hanno riconosciuto l’intensificarsi delle tensioni commerciali internazionali fra Stati Uniti e Cina che, anche se non ufficialmente, sono state individuate come primaria fonte di incertezza e di rischio sullo scenario economico globale; gli stessi partecipanti si sono detti pronti ad adottare ulteriori misure d’intervento per fare i conti con tali rischi. Il segretario al commercio USA Steven Mnuchin avrebbe incontrato il governatore della banca centrale cinese Yi Gang senza tuttavia raggiungere un accordo concreto.

Circa le indicazioni macro il Pil giapponese ha registrato una crescita dello 0,6% su base trimestrale, in linea con le attese e rispetto lo 0,5% rilevato precedentemente mentre, su base annua, risulta in salita del 2,2% confermando le attese; la bilancia commerciale cinese del mese di maggio presenta un surplus di 41,65 miliardi, nettamente sopra le attese di 20,5 miliardi di dollari e della rilevazione precedente di 13,84 miliardi.

A seguire la produzione industriale di aprile dell’Italia (ore 10:00) e del Regno Unito (ore 10:30), la produzione manifatturiera ed il saldo della bilancia commerciale del Regno Unito nel mese di aprile (ore 10:30).

Wall street ha chiuso la seduta di venerdì scorso in rialzo, con lo S&P500 in guadagno dell’1,05%, il Dow Jones in rialzo di un punto percentuale e il Nasdaq in salita di oltre l’1,6%.

I mercati asiatici si rivelano ottimisti in seguito ai colloqui tenutisi in giappone, con Tokio che ha chiuso in rialzo di oltre l’1,1% ed i listini cinese in guadagno dopo le festività di venerdì (attualmente Hong Kong risulta in positivo di circa il 2,1% e Shangai in salita dello 0,85%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,36% a quota 20434 punti, il Cac 40 risulta in salita dello 0,47%, l’Ibex 35 registra una performance del +0,46% ed il Ftse 100 registra risulta in positivo dello 0,43%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 261 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,37%.