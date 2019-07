Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza affari, influisce atteggiamento dovish Fed

Avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, in scia all’atteggiamento Dovish del presidente della Fed di New York John Williams.

Dati macro

L’inflazione giapponese a giugno ha segnato una variazione annua dello 0,7%, in linea con le attese e con la precedente rilevazione. Esclusi i beni alimentari freschi l’indice ha registrato un aumento dello 0,6%, centrando le attese ma in lieve frenata rispetto la precedente rilevazione al +0,8%.

In Germania i prezzi alla produzione si sono contratti dello 0,4% su base mensile, più delle stime di calo dello 0,1% peraltro uguali alla precedente rilevazione. Su base annua il dato ha registrato una crescita dell’1,2%, minore sia delle aspettative di aumento dell’1,4% che della precedente misurazione al +1,9%.

A seguire giornata praticamente quasi priva di indicazioni macro importanti, fra cui si ricodano le partite correnti della zona euro (ore 10:00) e gl’indici di fiducia e del sentiment del Michigan a luglio (ore 16:00).

Mercati

L’atteggiamento da “Colomba” della presidente della Fed di New York John Williams, che sembra dare il suo appoggio ai segnali di debolezza dell’economia, fa presagire un taglio dei tassi nel range di 25-50 punti base nella riunione prevista per il 30-31 luglio e ha fatto tingere di verde i mercati asiatici.

Ieri Wall Street ha chiuso in maniera moderatamente positiva, con il Dow Jones che ha chiuso sulla parità, il Nasdaq a +0,27% e lo S&P500 che ha terminato in positivo dello 0,36%.

Seduta nettamente positiva per l’Asia, con Tokio che ha chiuso in positivo di ben il 2% mentre, attualmente Hong Kong avanza dell’1,09% e Shangai sale dello 0,78%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in salita dello 0,47% a quota 22.194 punti, il Dax con una rialzo dello 0,56%%, il Cac 40 aumenta dello 0,56%, l’Ibex 35 sale dello 0,47% ed il Ftse 100 guadagna lo 0,57%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 187 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,56%.