Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, focus su trgua commerciale e aste BTP

Avvio sopra la parità per le borse Ue e Piazza Affari, con l’attenzione degli operatori rivolta alla tregua commerciale e all’asta di BTP a 5 e 10 anni.

Intanto sembra che di fatto le super potenze statunitensi e Cinesi abbiano intavolato una fragile e momentanea tregua commerciale, destinata a svanire qualora Pechino non sia intenzionata a rispettare quel 10% (la parte più importante) dell’accordo che al centro avrebbe la questione tecnologica; questa tregua potrebbe evitare l’imposizione di altri dazi doganali sui beni cinesi o comunque determinare un abbassamento dalle tariffe al 10% (e non al 25%) sui 300 miliardi di dollari di beni importati.

Trump si sarebbe inoltre lamentato dei dazi imposti dall’India su 28 tipi di merci americane, in seguito al fatto che lo scorso mese Washington ha cancellato senza preavviso gli accordi di non tassabilità sui beni indiani.

Nell’agenda macro di oggi da ricordare le vendite al dettagli in giapponesi di maggio, che hanno registrato un aumento mensile dello 0,3%, meno delle stime di crescita dello 0,6% e rispetto alla precedente rilevazione dello 0,1% mentre, su base annua, hanno conseguito un incremento dell’1,2% su base annua, in linea con le stime ed in aumento rispetto alla precedente misurazione, rivista, allo 0,4%.

A seguire un agenda fitta di indicazioni fra cui sono previsti: per l’italia, la fiducia delle imprese e delle imprese (ore 10:00); per l’eurozona, nel mese di giugno, la fiducia dei consumatori, dell’industria e dei servizi, l’indagine sugli affari e sui consumatori e l’indicatore dello stato di salute delle imprese (ore 11:00); aste di BTP italiani a 5 e 10 anni; l’inflazione di giugno in Germania (ore 14:00); negli USA, il Pil del 1° trimestre (ore 14:30), i dati sulla disoccupazione (ore 14:30) e le vendite pendenti di abitazioni (ore 16:30).

Contrastata ieri Wall Street, con lo S&P 500 che ha chiuso la seduta in lieve perdita dello 0,12%, il Dow Jones che ha terminato poco sotto la parità ed il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,32%.

I mercati asiatici stanno festeggiando la momentanea tregua fra Stati Uniti e Cina, con Tokio che ha terminato in positivo dell’1,19%, Shangai ha chiuso in guadagno dello 0,7% e Hong Kong sta crescendo dell’1,45%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,46% a quota 21154 punti, il Dax risulta in positivo dello 0,49%, il Cac 40 sale di un lieve 0,07%, l’Ibex 35 guadagna lo 0,20% ed il Ftse 100 risulta intorno alla parità

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 244 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,16%.