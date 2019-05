Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, focus su tensioni commerciali internazionali

Avvio positivo per le borse europee a Piazza affari, col focus degli operatori che rimane puntato sulle tensioni commerciali internazionali; attenzione anche a FCA e Generali.

Sul fronte commerciale rimangono accese le tensioni fra le superpotenze statunitensi e cinesi, alimentate dal possibile utilizzo, da parte di Pechino, delle terre rare come arma di protezione dai possibili dazi che gli stati uniti potrebbero imporre.

Il procuratore speciale americano Robert Muller ha inoltre chiuso il rapporto sul Russia Gate che vedeva indagato anche Donald Trump come possibile ostacolatore alle indagini, dichiarando di non esser “arrivati alla conclusione che il presidente Trump abbia commesso un reato, ed aggiungendo che “se avessimo avuto la certezza che il presidente non avesse chiaramente commesso un crimine, lo avremmo detto”.

Sul fronte macro l’andamento delle vendite al dettaglio in spagna nel mese di aprile hanno registrato una crescita dell’1,1% rispetto la rilevazione precedente che registrava un aumento, rivisto, a +1,4%. L’inflazione spagnola preliminare ha segnato una crescita dello 0,2% su base mensile, rispetto il +1% conseguito nel mese precedente; su base armonizzata il dato preliminare dell’inflazione di maggio segna una crescita dello 0,2% su base mensile, inferiore sia alle attese (+0,4%) che alla rilevazione precedente (+1,1%), mentre, su base annuale, l’inflazione armonizzata è aumentata dello 0,9% rispetto ad attese di crescita dell’1,1% e alla rilevazione precedente che risultava pari all’1,6%.

A seguire sono previste le Aste di Btp a 5 e 10 anni (ore 11:45), la lettura preliminare del Pil trimestrale USA , le richieste di sussidi di disoccupazione negli USA (ore 14:30), le vendite pendenti di abitazioni USA (ore 16:00) e le scorte di Petrolio USA (ore 17:00).

Ieri Wall Street ha chiuso la seduta di contrattazioni in perdita, con lo S&P 500 che ha chiuso in rosso dello 0,7%, il Nasdaq al -0,8% ed il Dow Jones in negativo dello 0,87%.

Risultano poco tonici anche i mercati asiatici, complici il non calmarsi delle tensioni commerciali USA-Cina e l’inversione della curva dei tassi USA, con Tokio che ha chiuso rosso dello 0,3% mentre attualmente Shangai si trova a perdere lo 0,35% ed Hong Kong risulta in perdita di circa mezzo punto percentuale.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in positivo di circa lo 0,57% a quota 20021 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,35%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,27%, l’Ibex 35 è in guadagno dello 0,71% ed il Ftse 100 risulta in positivo dello 0,13%.

Circa l’azionario italiano attenzione ad Fca in attesa di notizie sulla possibile fusione con Renault. Attenzione anche a a Generali, su cui Fitch ha alzato il giudizio sulla solidità finanziaria da A- ad A e confermato il giudizio A- sul merito di credito, con outlook che rimane negativo.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 280 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,64%.